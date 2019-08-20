أهلي شندي يفوز على الوادي نيالا

الخليج 365 : فاز أهلي شندي على حي الوادي نيالا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم”الأثنين”استكمالاً لما تبقى من زمن بعد توقف اللقاء”الأحد” بسبب الأمطار. وكانت المباراة توقفت بتقدّم أهلي شندي بهدف مجتبي. واليوم”الأثنين”، أحرز للأهلي شندي ياسر مزمل، فيما سجّل لحي الوادي نيالا جاووش

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