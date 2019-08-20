الوثيقة الدستورية بين عبدالحي يوسف وعثمان ميرغني (1).. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لطالما تساءلت عن سر ذلك الغرور العجيب الذي يملأ جوانح الاستاذ عثمان ميرغني والذي بلغ به الانتفاش والتطاول هذه المرة درجة تجهيل كل علماء السودان ومصر والعالم العربي والاسلامي بل وربما العالم اجمع وتنصيب نفسه العالم الاوحد والاستاذ الأكبر ، ليس في تخصصه الهندسي او الصحافي انما في اصول الدين وغيرها من العلوم الشرعية!

اصل الحكاية ان الدكتور عبدالحي يوسف انتقد الوثيقة الدستورية العلمانية التي وقعت من قبل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحجة أنها لم تنص على ان الاسلام هو الدين الرئيس للدولة كما أنها تجاهلت ، لاول مرة في تاريخ السودان ، النص على ان الشريعة الاسلامية احدى مصادر التشريع كما لم تذكر اللغة العربية كلغة قومية او رسمية للبلاد واتسعت لصغائر الامور بينما ضاقت عن ذكر الاسلام ولغة القرآن!

لكن عثمان ميرغني انكر على الدكتور عبدالحي ذلك القول وطفق يتفلسف ويصول ويجول ويفتي وينصب نفسه استاذا للدكتور عبدالحي بل ولعلماء الامة الاسلامية ليس في السودان فحسب انما في شتى انحاء العالم!

خذ مثلا قول عثمان

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