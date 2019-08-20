(هَلَعٌ) يضرب أسواق الدولار المُوازية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
امتنع عددٌ كبيرٌ من تُجّار الدولار بالأسواق المُوازية الإدلاء بأيّة معلومات حول وضعية أسعار صرف العُملات الأجنبية عقب توقيع الاتفاقية أمس الأول، وبالرغم من مُحاولات (كوكتيل) المُتعدِّدة استنطاق عددٍ منهم، إلا أنّهم جميعاً رفضوا الإدلاء بأيّة معلومة… بالمُقابل، تحدث لـ(كوكتيل) عددٌ من أصحاب المحلات المُجاورة للأسواق المُوازية للدولار بقلب الخرطوم عن ما يدور، مُؤكِّدين أنّ هُناك حَالَةً من الهلع انتابت مُعظم التُّجّار منذ توقيع الاتفاقية، فيما أشاروا إلى أنّ الدولار الأمريكي وصل صباح أمس إلى (58) جنيهاً بعد أن كان (62) جنيهاً مساء أمس الأول.!
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