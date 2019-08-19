“لبات”: قمتان أفريقيتان بالسعودية حول السودان

كشف رئيس الوساطة الأفريقية المشتركة محمد الحسن لبات عن قمتين أفريقيتين سيتم عقدهما بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة حول السودان، مشيراً إلى صدور قرارات حاسمة فيهما لصالح الفترة الانتقالية.

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وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة الصداقة على هامش حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية، إن الاتحاد الأفريقي سيبذل قصارى جههده للدفاع عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية.

وأوضح “الحسن” بحسب صحيفة المجهر، أن الحكومة المدنية القادمة سيقع عليها عبء كبير في قيادة التواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي من أجل بلوغ الغايات المنشودة.

الخهرطوم (أخبار الخليج 365)