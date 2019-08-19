الأمن يضبط سلاحاً مهرباً بعربة “لانسر” في شمال كردفان

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة ضبطت قوات الأمن بولاية شمال كردفان (15) قطعة سلاح كلاشنكوف داخل عربة لانسر بمدخل مدينة أم روابة الشرقي، قادمة من جنوب كردفان متجهة للخرطوم. Advertisements وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالمحلية الرائد محمد العشا، حسب صحيفة الصيحة أمس، وقوف قوات الأمن سداً منيعاً ضد الذين يستهدفون استقرار السودان، فيما أشاد المدير التنفيذي للمحلية خالد الشيخ ميرغني، بجهود جهاز الأمن بالمحلية بضبط كمية من السلاح بمدخل المدينة، وأثنى على عمله بالمحلية والبلاد تشهد الاستقرار والسلام بتوقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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