السيرة الذاتية لعائشة موسى السعيد مرشحة قوى التغيير في المجلس السيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختارت قوى التغيير الأكاديمية عائشة موسى السعيد،لتكون مرشحة التجمع المدني في المجلس السيادي وتعمل أكاديمية وناشطة اجتماعية.

سيرة ذاتية

عائشة موسى السعيد، هي من مواليد الأبيض، درست بها المراحل الأولية، ثم التحقت بمدرسة أم درمان الثانوية.

وبحسب حوارها في موقع “توثيق أون لاين”، حصلت عائشة السعيد على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، ثم حصلت على الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر ببريطانيا، ودبلوم تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من جامعة ليدز، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأميركية.

عملت عضوة المجلس السيادي السوداني فى كلية اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الأمير سلطان بالرياض، بعد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.

كما عملت كمختصة لغة إنجليزية بإدارة معاهد التأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم ثم مدير عام بالإنابة لإدارة التأهيل التربوي بالخرطوم.

في خمسينات القرن الماضي، قادت موكبًا يطالب بتعليم البنات بالمرحلة الوسطى والثانوية ونجحت في تغيير رأي الأهالي تجاه تعليم البنات.

انخرطت السعيد مؤخرًا في التظاهرات السودانية الأخيرة، وبرزت كعضو فعال في المعارضة السياسية ضد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ومؤخرًا، تم تسمية عائشة موسى السعيد عضوة في المجلس السيادي السوداني الذي يتولى حكم الفترة الانتقالية مع المجلس السعكري السوداني.