اللجنة الإقتصادية: إحتياطي الدقيق يغطي إحتياجات البلاد حتى نهاية العام

الخليج 365 : عزا عودة صفوف الخبز لنقص العمالة بالمخابز أكد اللواء إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي، توفير كميات كبيرة من القمح للمخابز، عازياً عودة صفوف الخبز لنقص العمال بالمخابز وسفرهم لقضاء عطلة العيد بالولايات. وقال جابر في تصريح لـ(smc) إن إحتياطي الدقيق الموجود الآن يغطي إحتياجات البلاد حتى نهاية العام، مبيناً.

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