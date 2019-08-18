وصول (5) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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كشفت إدارة ميناء الخير ببورتسودان عن وصول خمس بواخر من المشتقات البترولية للبلاد خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح عثمان قرشى محمد مدير ميناء الخير في تصريح بحسب (smc) أن الكميات التى تم تفريغها من البواخر التي وصلت للميناء بلغت حتى الآن (133) ألف طن متري من الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ، مشيراً إلى تفريغ (38) ألف طن من الجازولين و(40) ألف طن من البنزين و(40) ألف من وقود الفيرنس فضلا عن (15) ألف طن من غاز الطبخ.
وكشف قرشى عن وجود باخرتين تحملان على متنهما (10) ألف طن من الغاز وهما فى انتظار التفريغ، مشيراً إلى أن الميناء سيستقبل باخرة للجازولين خلال اليومين المقبلين، مؤكدا إنسياب المشتقات البترولية وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة الميناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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