الأمطار تؤجل لقاء أهلي مروي والمريخ العاصمي

الخليج 365 : تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة كريمة بالولاية الشمالية، في تأجيل مباراة الأهلي مروي والمريخ العاصمي لحساب الجولة الأولى لبطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم. وتقرر تأدية المباراة يوم غدٍ الاثنين عند الرابعة والنصف عصراً بعدما كان مقرراً إقامتها اليوم في تمام الرابعة.

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