مبعوث الأمم المتحدة يكرر دعوته لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جوبالاند

دعا مبعوث الأمم المتحدة في الصومال ، جيمس سوان ، إلى انتخابات سلمية وحرة ونزيهة في ولاية جوبالاند.
وفي رسالة موجهة إلى مفوضية الانتخابات في جوبالاند ، قال السيد جيمس إن التدابير التي اتخذتها لجنة الانتخابات في الولاية "تقصر" بعد دعوة المجتمع الدولي.
ودعا السيد سوان إلى اتخاذ إجراءات واسعة لضمان المصداقية وقال إن الانتخابات يجب أن تتم في جو يعزز الأولويات السياسية والاقتصادية والإنمائية.
ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة من انتخاب جمعية جوبالاند المتنازع عليها عبدي محمد عبدالرحمن رئيسًا لها.
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