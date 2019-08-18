وقال سيميدو عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”هذا هراء وأخبار كاذبة“.
وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قالت إن سيميدو يشعر بالراحة في برشلونة، ولا يريد الرحيل عن ”كامب نو“ هذا الصيف.
ومع ذلك، فإن الظهير البرتغالي، لا يمانع إذا قرر برشلونة استغلاله في صفقة تبادلية، وتحديدًا لإعادة نيمار.
ورغم ذلك، يرى سيميدو أن برشلونة أكثر قوة من سان جيرمان، وأن المنافسة في الليغا أكثر قوة من الدوري الفرنسي.
وكان اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، صوب أتلتيكو مدريد ضمن صفقة أنطوان غريزمان، ولكن مسؤولي البارسا رفضوا التخلي عن سيميدو.
كانت هذه تفاصيل خبر سيميدو نجم برشلونة يرد على تقارير موافقته الدخول في صفقة تبادلية من أجل عودة نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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