الهلال يستعد لضرب وصل الامارات في البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يجري فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم في دبي وتحديدا في ملعب زعبيل مرانه الرئيسي تأهبا لمواجهة فريق الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الملك محمد السادس، وسيكتمل عقد الفريق الأزرق اليوم في التمرين عقب وصول الدفعة الثانية رفقة المدرب العام صلاح محمد آدم إلى دبي، وذلك من اجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة والتشكيل المثالي لمقابلة الوصل الإماراتي.

وكان الهلال قد واصل مساء أمس برنامج تدريباته التحضيرية في ملعب تدريبات نادي الوصل وقسم اللاعبين إلى مجموعتين في حين تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك وشهد تمرين الهلال حضور حشد مقدر من أبناء الجالية السودانية في الإمارات.