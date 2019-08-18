أروى خوجلي : للمرة المليون.. ليس لي علاقة بحسين خوجلي.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : صرخت نجمة قناة سودانية 24 المذيعة أروى خوجلي وهي ترفض الصاق اسمها باسم الصحفي حسين خوجلي بسبب ترديد البعض لأنها ابنته وقالت: للمرة المليون أنا اسمي أروى أحمد خوجلي وهو فنان وناقد صحفي وإعلامي خلا البلد دي زماااان بسبب “الكيزان” واسم خوجلي اسم شائع في بلدي فلو افترضنا إنه أي شخص ينتهي اسمه بخوجلي ينسب إلى حسين خوجلي لنسب كل من ينتهي اسمه بعيسى بـ(المسيح عليه السلام)، فأنا لو كنت بنت حسين خوجل كيف لي أن أعمل عصياناً ويتم فصلي بسببه من قناة الشروق وأنا بت حسين خوجلي الذي استفاض في دعم عمر البشير في أواخر أيام المعزول وقال للناس يصبروا سنتين، بحسب صحيفة الأخبار. المادة السابقة المذيعة إلهام العبيد : على إي أساس تم اختيار إسراء عادل لتقديم الحفل وهي التي كانت تستضيف حكومة البشير المقالة القادمة المريخ يحل ضيفا ثقيلا على الاهلي مروي

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