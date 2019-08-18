وأكد خانزادي في رده على أسئلة الصحفيين اليوم أنه: "في أي لحظة تتخذ الجمهورية الإسلامية قرارها، نحن مستعدون لإرسال أسطول لمرافقة ناقلة النفط أدريان دريا" أثناء خروجها من مضيق جبل طارق، "نظرا للتهديدات الأمريكية باحتجازها".
ولفت خانزادي إلى أن "الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" لا علاقة له بإعتاق الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، مضيفا أن "الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية منوط بقرار السلطات القضائية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".
وأضاف: "انتهاكات ناقلة النفط البريطانية تم إثباتها وهي ثلاثة انتهاكات، وينبغي أن يتم التعامل معها قضائيا، والسلطة القضائية ومؤسسة الملاحة البحرية هما من يقرران الإفراج عنها من عدمه".
يذكر أن رئيس مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، كان أعلن عن إطلاق اسم جديد على الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي صارت تحمل اسم "أدريان دريا".
وكانت إيران قد هددت باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيراني "غريس-1" التي أخلت جبل طارق سبيلها الجمعة الماضي، بعد توقيفها منذ يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران مستعدة لحماية "نيران البحر الحمراء" في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.