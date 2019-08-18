ابنة أحمد الفيشاوي توجه رسالة مؤثرة له بعد صدور حكم بحبسه

وقضت محكمة الأسرة بالخليفة في مصر أمس، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من مطلقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.
من جهته، قال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.
وكانت لينا أحمد الفيشاوي قد أوضحت سابقا عبر "إنستغرام"، سبب تغيبها عن حضور جنازة جدها فاروق الفيشاوي الشهر الماضي، حيث كتبت حينها: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي؟، ده بسبب إن والدي ربنا يباركه، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر إلى إنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر".
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