رئيس أوبن آرمز: المنظمة لم تعد مسئولة عن تأمين سلامة ركاب السفن التابعة لها

أعلن أوسكار كامبس، رئيس منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية الإنسانية، السبت، أن المنظمة لم تعد مسئولة، من الآن فصاعدا، عن سلامة المهاجرين على متن سفنها.

وأضاف كامبس، فى تصريحات أوردها راديو صوت أمريكا، أن منظمة "أوبن آرمز" أصبحت غير مسئولة ولا تضمن سلامة أى من ركاب السفن التابعة لها، وذلك فى ضوء تصاعد حدة التوتر والعنف، مشيرا إلى أنه قام بتقديم شكوى رسمية إلى المدعى العام فى جزيرة صقلية الإيطالية احتجاجا على احتجاز ركاب سفن المنظمة وأطقمها كرهائن.

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماثيو سالفينى، أجرى تحقيقات فيما تردد مؤخرا عن وقوع عمليات اختطاف خلال مواجهات بين المهاجرين والسلطات الإيطالية.

ويأتى هذا التحذير رغم موافقة سالفينى، على طلب رئيس الوزراء جوزيبى كونتى بالسماح "للقصر" على متن أحد السفن التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" بالهبوط فى سواحل بلاده بعد أن تقطعت بهم السبل مع باقى الركاب البالغ عددهم 136 شخصا أمام السواحل الإيطالية لمدة أسبوعين.