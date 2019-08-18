هلال افريقي عربي !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بعد توارد اكثر من جيل وجيل يعود الهلال للبطولة العربية كحق مستحق فهو الأكثر إنجازا وتقدماً فيها منذ عهد عبدالمعز جبارة وانس النور وهشام وكرار ومعني والغالي الوالي رغم غياب الازرق في السنوات الاخيرة وترك المجال لنده التقليدي للتمثيل فيها

*وهذا حال الاهلة هذا العام يرسموا الآمال العراض لفرقتهم الزرقاء افريقيا وعربيا بصبر وجلد ودعم ! فبعد سنوات من الصبر فازت اسبانيا بكأس العالم وبطولة اوربا وكذا حال المنتخبات والاندية الكبار التي ظلت قريبة وظل دائم مع الكبار ولم تحقق حلمها الابعد سنوات ! والهلال حاله كغيره من الاندية يسعي لتحقيق هدفه ويعد يجهز يتعاقد ويصرف الاموال رغبة في تحقيق حلمه لكن يبقي السؤال الاهم كيف نصنع الانتصار وكيف نستفيد من سلبيات الماضي

* الهلال اسم كبير ونادي يعد من اعرق الاندية الافريقية والعربية وسهمه نافذ دائما في البطولات الكبري وهذا تاريخ ظل الهلال يقدمه مع الكبار ويجد الثناء والاحترام

*يعود هلال السودان هذا الموسم بخارطة جديدة ومنافسات محلية وافريقية وعربية مع اندية عريقة يستهلها بالوصل الاماراتي المدجج بكتيبة محترفين لها اسماء معروفه وانجازات مشهوده والهلال الذي نجح وبهر وابدع افريقيا في اول نزال افريقي امام ريون بعناصره المحلية قادر ان يحدث الفارق ويتقدم في البطولة العربية والافريقية فجماهير الهلال سنده ودعمه ربما ستفوق حضور جماهير الوصل في عقر دارها ومكانها

*فقط علينا ان نؤمن ان المستديرة تحتاج لعطاء وتركيز ورغبه فهذه اهم الاسلحة فكم من الاندية والمنتخبات انتصرت بعزيمة لاعبيها وبفكر مدربيها والتخطيط السليم

*نعلم ان الهلال هذا الموسم قدم اضافت محدودة وحتي الثنائي المحترف لم يشارك حتي الان مع الهلال افريقيا وكذا حال المدافع التونسي مع الهلال عربيا وافريقيا

*يعود الهلال هذه المرة بعد ان اخذت البطولة العربية مكانه وزخم بجوائزها الكبيرة وبمشاركة اندية عريقة بطموح كبير في تحقيق الحلم

*نحلم بالفوز والترقي علي حساب الوصل المدجج بالنجوم البراقة والاسماء الرنانة في عالم المستديرة لكننا بعزيمة الابطال يمكننا ان نحاول ونحاول وسيتحقق الحلم

*لا خوف علي الهلال امام البورندي فالهلال قطع اكثر من نصف المشوار بالنتيجة الايجابية التي عاد بها ويبقي وضع قطاع الكرة وعدم تركه لمجريات الامور تسير وفق ما يشاء القدر امر مهم فقد راجت انباء ان ادارة رايون تطالب بإقامة المباراة بارض محايدة نظرا لعدم استقرار الاحوال الامينة في السودان وهذه حق مشروع لهم كما ان حق الدفاع عن حقوق الهلال واخطار الاتحاد والتحرك مبكرا سيجنب الهلال الكثير من المشاق ومن القرارات المجحفة في حقه كما حدث بالأمس من الاتحاد واقامة مباراة الهلال والرابطة في جو ماطر مما جعل مجلس الهلال يسافر لأبوظبي علي دفعتين

*مباراة الامس التي لم تنجح قناة الملاعب الناقل الحصري للدوري السودان في نقلها بدواعي غير مقبولة ولا مهضومة فالأمطار التي تجتاح البلاد معروفة للجميع وقيام الدوري هذا الموسم في الخريف كان من المفترض ان يجعل ادارة القناة اكثر اعدادا وتجهيزا لمواجهة النقل المباشر وخاصة المباريات التي تقام خارج الخرطوم

*فاز الهلال وقدمت المباراة نجوم شباب يمكن ان يمثلوا اضافة حقيقة للهلال في مقبل المنافسات بالجدية والتركيز وهضم مطلوبات الاجهزة الفنية

*انا مع اللاعب المحلي بل والاشد في هذه الفترة في الاهتمام به وان يكون التعاقد محدودا لكن ان يكون مؤثرا فقد مللنا من انصاف المحترفين الذين يجلسون في دكة البدلاء ويتفوق عليهم اللاعب المحلي ! لذا اراهن علي عزيمة فتية الهلال في مباراة الوصل لمواصلة تفوقهم وتأكيد جدارتهم

*هذا الموسم نريد من مجلس الهلال ان يركز علي البطولات الثلاثة المحلية والافريقية والعربية وان يسير وفق خطه تتيح لجميع اللاعبين المشاركة !

*استقرار الجهاز الفني للموسم الثاني اكبر فائدة تجني لقادم استحقاقات الهلال نتمني ان يحسم الهلال امر الكوكي ومعاونه صلاح ويؤكد علي استمراريتهم مع الهلال فالنتائج تأتي بالصبر

*غدا نعود لنكتب عن رحلة الهلال لأرض الامارات والاستقبالات التي وجدت وماذا اعدت الروابط الهلالية المهيبة لهلال الملايين

*غدا نكتب عن هلال العرب سيد اللقب

كلمات حرة

*رغم الهجمة الشرسة التي تعرض لها الكاردينال رئيس الهلال واستنكار البعض من الزملاء والاهلة للطريقة التي قدم بها خروف الشهيد إلا اننا يجب ان نشكره فالرجل قدم إن كان علنا سرا او جهرا فهذا مباح شرعا فكما ننتقده علينا ان نثني علي الخطوة ونسأل الله الرحمة لشهداء الوطن

*قناة الهلال تفوقت علي قريناتها منذ رمضان وما بعد العيد وهي القناة الوحيدة اليت غطت الثورة السودانية ودعمت الثوار

*سبق ان انتقدت المذيع محمد يوسف بقناة الهلال كما انتقده البعض ولكن ما قدمه من برامج وزيارات لبورسودان وعكسه للنشاط الثقافي في المدينة بتواضع وجمال تفوق فيه علي محمد يوسف صاحب مقولة (موتوا بغيظكم )

*كابتن عمر النقي قدم درسا ونقدا جميلا مهذبا من داخل قناة الملاعب جعلنا نقول كما يصرخ غيرنا اين قدامي لاعبي الهلال يا كاردينال

*اليوم يتم التوقيع بمشيئة الله علي خارطة طريق للسودان الجديد

*سودان المدنية والتحضر سودان النقاء والصفاء والتسامح سودان النماء والتطور

**وووو مدنيااااااااااااو