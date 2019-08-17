ترحيب سوداني بالمشاركة الدولية في احتفالية التوقيع

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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رحب رئيس اللجنة العليا لمراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية، الفريق محمد علي الأمين، بالدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد التي شاركت السودان في احتفالاته، يوم السبت، في القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة.
وأشاد بحسب الشروق – بمشاركة رؤساء كل من دولة إثيوبيا وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان وكل دولة بعثت بممثلين لمشاركة السودان فرحته بالمدنية التي ترسي شعار “الحرية والسلام والعدالة”.
وكانت قاعة الصداقة التي ضاقت جنباتها بالحضور برغم الترتيبات الأمنية المكثفة، شهدت احتفالية التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية فيما احتشدت أعداد غفيرة من المواطنين في الفناء الداخلي لقاعة الصداقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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