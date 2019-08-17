الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ السودانيين بتوقيع وثائق "السلطة المدنية"

وأعرب جوتيريش عن إشادته بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية.
وقال المسؤول الأممي الأرفع إنه «يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها».
كما جدد «التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام».
من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان و«وضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع».
وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة «تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين» ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.
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