البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالسعودية

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، السبت، أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرقي السعودية تعرضت لهجوم إرهابي.
وأوضحت الوزارة أن الهجوم: “تم عن طريق طائرات مسيّرة من دون طيار “درون” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بحسابها الرسمي على “تويتر”.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح: “الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي”.
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