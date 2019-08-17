السودان: الكشف عن أسباب تفاقم أزمة الخبز بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر مطلّعة لـ”باج نيوز” إنّه لا توجد أيّة مشكلة في توفر الدقيق لصناعة الخبز، مشيرةً إلى أنّ الأزمة الحالية بشأن الخبز في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة تأتي بسبب عدم توفّر العمالة لتواجدهم مع أسرهم لقضاء عيد الأضحى.

ويعاني السودان من أزماتٍ متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بسبب عدم توفر النقد الاجنبي.

وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت خلال الأيام الماضية أزمة في الخبز والوقود واصطفاف عديد من المواطنين انتظارًا للحصول على السلع.

Advertisements

وأشارت المصادر لـ”باج نيوز” إلى أنّ وجود مشاكل فنية ولوجستية تسبّب فيها الأمطار والتي أدّت إلى توقف عديد من المخابز في الفترة الأخيرة.

وأضاف” صحيح هناك مشاكل فنية ولوجستية ولكّن توجد مشكلة بشأن عدم توفّر الغاز والجازولين وهذا عقّد الأزمة وفاقمها”.

وقدّمت المملكة العربية السعودية والإمارات مؤخرًا دعمًا بلغ”540″ ألف طن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي حتى العشرين من يناير القادم.

ويشهد السودان إضطراباتٍ سياسية منذ عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا بسبب الاحتجاجات الشعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.