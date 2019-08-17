الصين توجه دعوة عاجلة للهند وباكستان وتقول “الوضع خطير جدا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون بوجه عام أن على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير.

وقال تشانغ للصحفيين إن الوضع في كشمير “متوتر جدا بالفعل وخطير للغاية”، وفقا لـ”رويترز”.

وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو سبعة ملايين نسمة انتقادات واسعة، وتظاهر آلاف الأشخاص ولوح كثيرون منهم بأعلام باكستان وكشمير أمام السفارة الهندية في لندن أمس الخميس لدعم المنطقة المتنازع عليها.

وتسبب قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على الحركة، في غضب في باكستان التي ردت بقطع روابط التجارة والنقل وطرد مبعوث الهند.

وفي لندن، قال مراسل لـ”رويترز” إن المتظاهرين حملوا لافتات تقول “كشمير تحترق” و”كشمير حرة” و”مودي: “أصنع الشاي لا الحرب”.