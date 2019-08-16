بركة الدعاء.. عودة البصر لسيدة سودانية بعد أداء الحج (فيديو)

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الجمعة، أن معجزة وقعت مع سيدة سودانية تدعى الحاجة، آمال الفاضل، بعدما استرجعت بصرها خلال رحلتها إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج.

وأكدت الصحيفة أنه بعدما تحركت أفواج ولاية الخرطوم قاصدة المدينة المنورة مساء اليوم الجمعة، وعلى بعد ٥٠ كيلو مترًا من مكة المكرمة، لم تكن الحاجة آمال من المبصرين، وفجأة انطلقت الصيحات وتعالت زغاريد النساء وتكبيرات وتهليلات الرجال داخل الحافلة التي تقل حجاج ولاية الخرطوم احتفالا بعودة البصر إليها.

وقالت الحاجة "آمال" والدموع تتساقط من عينيها أثناء تعرفها على وجوه رفيقاتها في الفوج لأول مرة :"انتي منو فيهن؟.. يا لها من بركات الدعاء".

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وقال الحاج عثمان الحسين الفكي، زوج السيدة السودانية الذي رافقها للحج لظرف احتياجها الخاص: إن زوجته من أهالي جزيرة توتي، وقد أصيبت بداء العشى الليلي الذي أفقدها البصر كليًا منذ خمس سنوات قضتها في ظلام تام، وقال: إن زوجته كانت متيقنة أن بشارة كبرى تنتظرها وهي تؤدي مناسك الحج لهذا العام.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر استقبال بعثة حج ولاية الخرطوم برئاسة الشيخ الطيب صالح العطا، رئيس مركز المدينة المنورة، للحاجة آمال عند وصولها المدينة المنورة.