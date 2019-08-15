التاريخ: 15-أغسطس-2019
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منذ أن قررت السلطات السودانية بتعطيل الدراسة في جميع الولايات لكل المرحلة التعليمية ثانوي وأساسي ورياض أطفال بتاريخ الأربعاء 31 يوليو 2019 كان القرار “لحين إشعار آخر”، وذلك على خلفية تظاهرات طلابية متفرقة في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات في الشهر الماضي.
وظل العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد فتح المدارس في السودان خصوصاً وأن الأمطار الغزيرة قد ألحقت أضرار واسعة في مناطق مختلفة من السودان خلال شهر أغسطس الجاري.
وقال مدير مدرسة حكومية بمحلية شرق النيل لكوش نيوز أن مدرستهم لم تتضرر من الأمطار لكن الشوارع في غاية السوء وقد تواجه التلاميذ صعوبات في الوصول للمدارس.
وقال مدير الخرطوم الدبلوماسية لـ “أخبار الخليج 365” أن طالبات وطلاب المدرسة حققوا نجاح باهر في إمتحانات الشهادة وتمنى لهم التفوق في الجامعات المختلفة.
وأضاف المدير أن سر النجاح والتفوق هو تكامل الأدوار بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور مما يجعل الطالب يبدع في ظل الأجواء الملائمة والبيئة المميزة للمدرسة والمنزل بالإضافة لنظام التعليم الحديث الذي يركز على الفهم بدلاً عن الحفظ والمشاركة التفاعلية بين المعلم والطالب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المواطنون يتساءلون متى تفتح المدارس.. ومدرسة الخرطوم تكشف أسباب النجاح والتفوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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