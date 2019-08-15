عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 15 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية:

واشنطن تحظر دخول رئيس مخابرات السودان السابق

الإدارة الأمريكية تمنع قوش وعائلته من دخول أراضيها لانتهاكات في حقوق الإنسان

الحرية والتغيير: تشكيل السلطة الانتقالية خطوة أساسية وشرطًا لتحقيق السلام

الدقير : تعديل الوثيقة الدستورية المتفق عليها لا يزال ممكناً

خبراء سياسيون:إنخفاض مستوى الجريمة بإنحسار التظاهرات

الجبهة الثورية: نريد أن نكون جزءا من العملية السياسية بالسودان

والي شمال كردفان…الفترةالمقبلة ستشهد التنمية والتعمير

د.ابراهيم الامين: الاغلبية في البرلمان لقوى الحرية

خبراء:المجلس العسكري وفرالامن والامان خلال عطلة العيد

رئيس المجلس العسكري: القوات المسلّحة جاهزة لحماية مكتسبات الثورة

سلفاكير يدفع بمبادرة لجمع القوات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية

حذف السودان من قائمة الإرهاب … إستحقاق طال إنتظاره

العدل والمساواة توضح موقفها من المشاركة في التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية

خبير سياسي يربط إنخفاض مستوى الجريمة في السودان بانحسار المظاهرات ؟

عرمان: حضور احتفال التوقيع مرتبط بمدى استجابة “الحرية والتغيير”

إتفاق على عرض مقررات إجتماع القاهرة على قيادة قوى الحرية في الخرطوم

قمة ساخنة لأطراف اتفاق السلام في أديس أبابا هذا الشهر

قوى التغيير تؤكد التزامها باستحقاقات الإعلان الدستوري

حكومة: الرئيس كير لن يحضر اجتماع أديس أبابا

“الحرية والتغيير” : تشكيل مجلس السيادة وحل “العسكري الانتقالي” الاحد

البرهان: الجيش قادر على حماية التحول لحكم ديمقراطي

“قوى الحرية” تتفق مع “الثورية” على نقل مقررات اجتماع القاهرة للخرطوم

جبريل إبراهيم يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع سلفاكير في جوبا

قيادي بقوى التغيير : نحن ضد الاقصاء والاصوات المعارضة داخل البرلمان لتقويم اداء الحكومة القادمة

تفاصيل مباحثات رئيس دولة جنوب السودان والجبهة الثورية

البرهان: القوات المسلّحة جاهزة لحماية الحكم الديمقراطي

المجلس العسكري : نسعى لصون أمن البلاد دون موالاة لأية فئة

دعوة عاجلة من”إيغاد” لأطراف السلام في جنوب السودان

اجتماعات فردية مرتقبة بين سلفاكير وقادة الجبهة الثورية

ترقب شعبي للتوقيع النهائي على الاعلانين السياسي والدستوري

الحرية والتغيير تؤكد مشاركة الجميع في المرحلة الانتقالية وتتوعد صلاح قوش بالمحاسبة

البرهان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي

بن زايد يطمئن من البرهان على الأوضاع في السودان عقب الامطار و السيول

«قوى الحرية والتغيير» تندد بإزالة جداريات الاحتجاجات في السودان

ناشط مدني يدين إنتهاكات حقوق الإنسان في نهر ياي

مباحثات القاهرة تفضح توجهات أبواق تميم لإجهاض الاتفاق السوداني

قيادي بقوى التغيير : هناك قضايا عالقة وستتواصل اجتماعاتنا داخل وخارج الخرطوم

تعيين مجلس السيادة وحل “العسكري” في (18) أغسطس الجالي

“الثورية” تضع (7) مطالب أمام وفد قوى الحرية والتغيير

قناة امريكية: “العسكري السوداني” يمحو وجوه الحرية من غرافيتي الثورة

دعوة السيسي للمشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان

تجمّع المهنيين السودانيين يوجّه إنذارًا للمجلس العسكري

الجبهة الثورية تطالب بدمج قواتها في الجيش

مصادر .. ‏مرشحي العسكري للسيادي: أحدهما ظل “قوش” والآخر صاحب فضيحة أخلاقية بدولة قطر !

البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

حملة إعتقالات واسعة لقيادات الدفاع الشعبي التابعة لنظام المخلوع

عناوين إقتصادية:

آراء الإقتصاديين حول متطلبات الحكومة المقبلة

نقابة السائقين في جونقلي تقرر زيادة سعر المواصلات بين بور وجوبا

مسؤول سابق يتوقع ارتفاعاً مضطردا في اسعار المواشي بالسودان

الاتحاد الأوروبي يقدم 7 ملايين يورو لبرنامج الغذاء العالمي في السودان

عناوين قضايا وأحداث:

شمال كردفان : انهيار240 منزلا بمحلية جبرة الشيخ بسبب سيول الامطار

السلطات الصحية في أويل تكشف عن ارتفاع حالات الإجهاض وسط النساء

مصرع 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة بولاية الجزيرة

ارتفاع منسوب النيل الأزرق ومخاطر تهدد المساكن والمرافق

العون الإنساني تستنجد بالمنظمات لإغاثة المتأثرين بالسيول والأمطار

مقتل شقيقين في هجوم مسلح بولاية واو

العثور على جثة رجل على طريق كيالا توريت

وفاة طفل غرقًا وجرف اكثر من ٥٦ قرية بولاية النيل الأبيض

إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإنتقام في البحيرات الشرقية

النساء في مقاطعة كوبيرا تشكين نقص مياه الشرب

صورة لرئيس المجلس العسكري مفترشاً الرمل تثير التعليقات بمواقع التواصل – شاهد

عناوين رياضية:

أهلي شندي: اتحاد الكرة أمّن على طلبنا

المريخ يتدرب استعدادًا لأهلي مروي

تأكيدات بجاهزية ملعب”المدينة الرياضية” بكريمة

قمة في أسطنبول بين تشيلسي وليفربول

الهلال يعاود التدريبات بعد وصوله قبل ساعات

محمد الطيب: سنواجه الهلال بـ”3″ تدريبات فقط