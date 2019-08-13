عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية :

المجلس العسكري يوجه بإنزال قوات الى شوارع الخرطوم

تصريحات هامة للقيادي عمر الدقير عقب الانتهاء من أولى جلسات الحوار في القاهرة

مالك عقار: ثلاث قضايا تريد الجبهة الثورية تضمينها في الوثيقة الدستورية

المجلس العسكري : تحقيق السلام والإعمار والتنمية على رأس أولويات مهام المرحلة الانتقالية

“المؤتمر السوداني”: قضية السلام يجب أن تكون أولوية مع التحول الديمقراطي

قيادي بالجبهة الثورية: قوى الحرية والتغيير مُتَعنّت ورافضة للوصول إلى اتفاقٍ

الوثيقة الدستورية تحدد سلطات المجلس التشريعي الانتقالي

الأمين يكشف حقيقة سعي قوى التغيير للاستحواذ على 67% في البرلمان الانتقالي لمواجهة الدعم السريع

انطلاق حملة في جنوب السودان لدفع الأطراف المتحاربة لتشكيل حكومة وحدة

اكتمال الترتيبات للاحتفال بالوثيقة الدستورية السبت المقبل

عقار: البلاد بحاجة لدمج القوات المقاتِلة في جيش الدولة

تغيير موعد انعقاد الحوار الوطني لإقليم الاستوائية الكبرى

الثورية تتراجع وقحت تتمسك ووسيط اسلامي للتقارب بينهم

الثورية تحصر مطالبها في تضمين اسمها في الوثيقة وحصص المشاركة

عمر الدقير : اسم حمدوك مطروح لمنصب رئيس الحكومة..وأغلب القوى متوافقة على خيار واحد

حظر الدستوريون من الترشح في الانتخابات المقبلة

استنفار في الخرطوم واجتماع بين “العسكري” ولجنة الطوارئ

عمر الدقير : السودان قادر على الخروج من عنق الزجاجة في فترة وجيزة

قرار مرتقب بإنزال قوات أمنية وعسكرية في شوارع الخرطوم

تواصل اجتماعات الجبهة الثورية وقوى التغيير لليوم الثاني في القاهرة

“تقدم طفيف” بمحادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة

عبدالله ادم حمدوك بلا أقنعة – سيرة ذاتية وتفاصيل عن حياته منذ الطفولة

صلاح شعيب يكتب وزارة حمدوك: تقليل الإنفاق والصرف البذخي والامتيازات الدستورية

الحبهة الثورية تهدد بالتصعيد وتصف إجتماعات القاهرة بالفاشلة !!

عيد الترابط الأسري والتكافل المجتمعي

بالفيديو : قيادية بقوى الحرية توضح الخلافات بين الجبهة الثورية والتغيير

فيصل محمد صالح يكتب أفكار للنقاش..السودان.. ما العمل؟ وما هي واجبات المرحلة؟

محمد حامد جمعة يكتب خلل سيدق عنق قوى التغيير برمته ببعدين الاول انه جمع من هب ودب والثاني (…)

نص الخطبة التي القاها الصادق المهدي في عيد الاضحى في العاشر من ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م

ملف السلام يعرقل التفاوض بين قحت والثورية بالقاهرة

عناوين إقتصادية :

معتمد مشرق النيل يدعو لتضافر الجهود من اجل البناء والتنمية

حميدتي يطمئن على موقف الإمداد الدوائي في البلاد

عناوين قضايا وأحداث :

العسكري يستنفر القوات النظامية لمواجهة آثار السيول والأمطار

مقتل تاجر أبقار في كمين مسلح في ولاية جونقلي

“العسكري” يصدر قرارًا تجاه طريق أم درمان ـ بارا

سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في اشتباكات بين رعاة ومزارعين شمال دارفور

كارثة جنوب الخرطوم .. وفاة إمرأة وإنهيار مئات المنازل بـ(مايو)

شباب يفطرون في وقفة عرفة أمام القيادة العامة

دكتور بيطري يحكي مواقف طريفة ويقدم ارشادات هامة حول الأضحية

عناوين رياضية :

شداد يفاجئ لجنة المسابقات..و”باج نيوز” يكشف التفاصيل

فريق أطلع برة يخسر برباعية أمام الأهلي المصري في تمهيدي أبطال أفريقيا

ماذا قال بشة بشأن نتيجة مباراة الهلال وريون سبورت الرواندي؟

اتحاد الكرة يرفض خطوة يعتزم الهلال اتخاذها

قرار مفاجئ من أهلي مروي بشأن مباراته أمام المريخ