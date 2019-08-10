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حذرت الارصاد الجوية من استمرار تأثر حالة الطقس في السودان بتساقط امطار غزيرة على ولايات مختلفة مساء اليوم السبت حتى غدا الاحد وفق متابعات موقع اخبار السودان .
واصدرت الارصاد الجوية تحذيرا من تشكل سحب رعدية وامطار غزيرة على مناطق واسعة وبحسب غرفة الاخبار توقعت التقارير انتشار للسحب الرعدية وهطول امطار غزيرة مع رياح قوية مصاحبة على الولايات الشمالية ونمر النيل والبحر الاحمر والخرطوم والجديرة وكسلا والقضارف وستار والنيل الازرق والنيل الابيض وكردفان الكبرى ودارفور الكبرى ابتداءا من مساء اليوم السبت حتى منتصف ليل الاثنين مساء غدا الاحد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : الارصاد تحذر من سوء حالة الطقس في السودان وامطار غزيرة اليوم وغدا الاحد على ولايات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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