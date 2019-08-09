(المعزول) يمنح (8) مديري جامعات درجة (بروفيسور) دون بحوث

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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كشفت مبادرة جديدة لأساتذة جامعات عن منح (8) من مدراء الجامعات بالبلاد درجة الأستاذية “بروفيسور” بواسطة الرئيس المخلوع وقادة النظام البائد دون بحث ودراسات علمية.
واقترحت المبادرة التي يقودها يوسف الأمين يوسف في منبر “وكالة السودان للأنباء” أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، فصل كافة مدراء الجامعات الحاليين والوكلاء ومدراء الشؤون المالية، لجهة أن بعضهم متورط في قضايا فساد وأن ثمانية من مدراء الجامعات منحوا درجة البروفيسور دون إجراء بحث علمي لنيل الدرجة العلمية.
وتابع يوسف: “منحوا درجة الأستاذية بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير أو من ينوب عنه”، وشدد على ضرورة إلغاء عمادات شؤون الطلاب بالجامعات وحل صندوق دعم الطلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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