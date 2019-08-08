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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يتوقع أن يجري فريق الكرة بنادي المريخ، يوم الأربعاء، مراناً ثانٍ في معلب الجامعة الوطنية، قبل رحلة الفريق إلى بجاية لمقابلة شبيبة القبائل الجزائري في الدور التمهيدي لبطولة الأندية الإفريقية.
وتوقع المدير الفني للنادي، إبراهيم حسين “إبراهومة” اكتمال بعثة النادي قبل مران اليوم.
وسيؤدي الفريق المران الرئيسي لمباراة الجمعة، أمسية الخميس، في ملعب المباراة.
وعلى الرغم من إرهاق الرحلة، وعدم اكتمال التحضيرات بنسبة 100%، أكد “الديسكو” إصرار الفريق على العودة بنتيجة ايجابية في مباراة العودة، وقال “علينا أن نقاتل”.
وعلى صعيدٍ متصل، توقع الكابتن وصول “نيلسون” إلى الخرطوم يوم الجمعة، على أن يكون جاهزاً لمباراة العودة.
وكانت بعثة النادي حظيت باستقبال كبير من السودانيين بالجزائر في مقدمتهم طاقم السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر “إبراهومة” من الجزائر: علينا أن نقاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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