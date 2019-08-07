عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

المجلس العسكري يعلن توفير الوقود والقمح حتى نهاية العام

الأمة بقيادة المهدي يدعو لمراجعة الاعلان الدستوري وتأجيل تشكيل الحكومة

ياسر عرمان: اتهامنا بالمحاصصة محاولة لإبعاد الهامش وازاحة جماهير عريضة شاركت في الثورة

عمر الدقير: حددنا للجيش مواقعه من الحكم الانتقالي قبل سقوط البشير

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : قراءة ثانية صريحة للوثيقة الدستورية قبل التوقيع النهائي

الوطن

توافق حول أسماء أعضاء “السيادي” ورئيس الوزراء

مصادر تكشف أجندة مباحثات المبعوث الأمريكي في الخرطوم

بدء تفويج المركبات السفرية الخميس وعطلة عيد الأضحى السبت

“الحرية و التغيير”: بنهاية الفترة الانتقالية سنصل لدستور دائم

تجمع المهنيين يعلن التزامه بـ “حنبنيهو” ويصدر “جدوله”

قريباً جداً .. الوطن تفتح ملف الصيدلة و السموم على مصراعيه

الصيحة

ترشيحات مُؤكّدة باختيار المحامية سامية الهاشمي لمنصب النائب العام

” الحّرية والتّغيير ” تَرفض عَودة “قوش” وتكشف عن اتّصالات مع “الشيوعي”

وثائق تكشف مخالفة شركة الصمغ العربي لقرار المركزي بتجميد حساباتها

“شباب 6 أبريل”: “حميدتي” هو الضامن للثورة ومكتسباتها

اتّحاد ولاية الخرطوم يستهدف توفير الأضاحي لـ(35) ألف عامل

(الصيحة) تكشف تَفاصيل تَوزيع أعضاء “السيادي” بالقصر الرئاسي

موقع أمريكي يُطالب المُجتمع الدولي بمُساعدة السودان من أجل التّحوُّل الديمقراطي

تظاهرات في الريف الشمالي بحري احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه لـ(4) أيّام

رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ لـ(الصيحة)(2):

رفض “الثورية” للاتّفاق.. المَآلات والسيناريوهات

الانتباهة

“الانتباهة” تكشف خفايا فساد في شركة الصمغ العربي

تحويل محاكمة”المعزول” لمعهد التدريب القضائي

“المبادرة الوطنية”: أبواب جامعة الخرطوم فتحت بـ”الذخيرة”

أحمد عبد الرحمن: لا أتأسف على زوال”الإنقاذ” ومبسوط من كلمة”مدنياووا”

الدقير: العسكر لا يستطيعون الهيمنة على”السيادي”

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السوداني

“العسكري”: سنسمح بالتعامل في الدولار عبر وكالات قريبًا

“ٌقوى الحرية”: توافق حول أسماء أعضاء”السيادي” ورئيس الوزراء

الشرطة تفك طلاسم جريمة شاب شارع النيل

عطلة عيد الأضحى تبدأ السبت وتنتهي الخميس

وفاة”3″ من الحجاج السودانيين بالأراضي المقدّسة

تجمّع المهنيين يدهو لوقفاتٍ احتجاجية من أجل المفقودين

آخر لحظة

مصادرة شركات تابعة للوطني وتجاوزات بالصمغ العربي

قوى التغيير: الأمن السعودي خط أحمر

تلقى”32″ طعنة..اغتيال تاجر بأم درمان

التيار

مصادر لـ”التيار”: ترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء لم يحسم بعد

شحنة جديدة من المساعدات الزراعية السعودية

توجيه بمصادرة شركات النظام البائد لصالح الدولة

السديس يدعو لعدم تسييس فريضة الحج

إدارة صندوق التأمينات تضع المتاريس أمام ندوة سياسية للمهنيين