عودة صوت الفنان النور الجيلاني للانطلاق وهو يغني (مدنيااااو) مع الفنان طه سليمان

الخليج 365 :

أنطلق مجدداً صوت الفنان الكبير النور الجيلاني بعد صمت دام شهوراً بسبب علة في الحنجرة وذلك من خلال الأغنية الثورية الجديدة بعنوان (حنبنيهو مدنية) التي قدمها بمشاركة الفنان طه سليمان ويقول مطلعها:

باسم الثورة الوطنية..

بدم شهدائا مروية

مهما الظالم استكبر..

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في عز آلامنا نتصبر..

حتبقى الثورة دي سلمية

هذا وانهالت عبارات التهانئ من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعودة النور الجيلاني للغناء وبسلامته من العلة التي حرمت صوته من معانقة جمهوره حيث كتب ناشط قائلا:(حمدلله على سلامة العودة للأستاذ العظيم النور الجيلاني و التحية للمبدع دوما طه سليمان و عاش الوطن حراً سليماً مليئاً بالسلام و العدالة حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي ⁦) .

عدد من المتابعين عبروا عن فرحتهم بالفنان معبرين عن عدم تصديقهم لعودته حيث قال معلق:( حبيبي يا نور نورت خليتني ارجع لتاريخ الفيديو صراحة مو مصدق حمدلله علي السلامة يا أبو المدنية) وكتب اخر( الف الف حمدلله على رجوووع صوت الفنان نور الجيلاني والله فرحااان كأنه صووتي انا) ( دون ما اشعر بكت عيوني وانا استمع للعملاق النور الجيلاني…. وحمدلله على سلامتو… كل الاحترام لك طه سليمان المتفرد دائماً وأبداً) ( حمد على السلامه نور الجيلاني ي أجمل صوووووت)