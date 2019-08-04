ننشر لكم تردد القناة الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكملت الفضائية الجزائرية الثالثة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل الجزائري لبث مباراة الفريق أمام ضيفه المريخ في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

وأوردت الفضائية الجزائرية الثالثة ما يفيد بتوصلها لاتفاق نهائي يقضي بحصريتها لنقل المباراة التي ستقام الجمعة المقبل، الموافق التاسع من أغسطس عند التاسعة مساء بتوقيت السودان.

يذكر أن تردد القناة على القمر الإصطناعي نايل سات هو ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ 11680, ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ : ﺍﻓﻘﻲ, ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500, ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ : 3/4.