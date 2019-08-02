قورماهيا الكيني يفاجئ الهلال السوداني

الخليج 365 : قرّر نادي الهلال إلغاء مباراته الودية أمام قورماهيا الكيني بعد اعتذاره عن الحضور إلى الخليج 365”الخميس”. وفاجأت خطوة الفريق الكيني الجهاز الفني للهلال الذي أمنّ على أداء المواجهة غدًا”الجمعة”. وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الهلال ينتظر أنّ يخوض تجربة ودية أمام أهلي شندي خلال الساعات المقبلة. ويسعى الهلال جاهدًا من أجلّ الاستعداد بشكل مثالي لمواجهة رايون سبورت الراوندي المقرّر إقامتها في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الشهر الجاري.

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