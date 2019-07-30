فيديو: شاهد لحظة وصول البشير لعزاء والدته مع شقيقه عبدالله بحراسة مشددة بعشرات السيارات المدججة بالاسلحة

شهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وشقيقه عبدالله وصهره نور الدائم المعتقلون بسجن كوبر، تشيبع جثمان والدتهم تحت حراسة امنية مشددة، إلى مقابر حلة حمد، عند الساعة ١٢ منتصف الليل. مساء الإثنين توفيت الحاجة هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بمستشفى علياء في امدرمان بعد معاناة من المرض، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”. Advertisements وكشف مقطع فيديو قصير متداول عبر الوسائط لحظة وصول البشير للعزاء مع شقيقه عبدالله بحراسة مشددة بعشرات السيارات المدججة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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