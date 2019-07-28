عبارة حيرت رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية: لم يستطع «جوجل» ترجمتها.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على نحو غريب، غزت عبارة غير مفهومة موقع «تويتر» خلال الأيام القليلة الماضية، فمع كل تغريدة يراها المتصفح يُفاجأ باعتلائها لصورة يشاركها أحد المستخدمين، ما بين استعمالها بمعنى معين، أو التساؤل عن أصلها وفصلها، ومرادفها.

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«Sco pa tu manaa»، أصبحت الشغل الشاغل لعقول مستخدمي «تويتر»، بل ووصلت إلى تصدرها لـ«التريند» كأكثر العبارات تداولًا في بعض الأوقات، ومع تزايد الحيرة فيما تشير إليه تلك العبارة ومقصدها، خاصةً وأن محرك البحث «جوجل» نفسه لم يستطع ترجمتها.

يعود أصل العبارة، حسب المنشور بموقع «بوب باز»، إلى أغنية «دافي نيبا»، التي غنّاها المطرب الغاني «كاوولا بيفو» في أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لجأ محبوه إلى تصوير مقاطع فيديو يظهرون خلالها وهم يرددونها، فيما عُرف بتحدي «سكوباتمانا».

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ولاختلاف اللغات كان للعبارة عديدٌ من المعاني، ففي زامبيا هي «عبّر عن رأيك» باللغة الزامبية، وفي هاواي «ما التجربة التي يذكرك بها هذا»، أما سكان الملايو يستعملونها للتساؤل «أين هذا؟»، وفي أحيان أخرى تكن «سأضربك».

… on Twitter

sco_pa_tu_manaa Sco pa tu manaa كل واحدة بيستخدمها بمعني مختلف ومحدش عارف معناها

وبعيدًا عن ذلك كله، كان لمستخدمي «تويتر» معنى خاص للجملة، فأصبحت إشارة إلى حاجة كاتبها في معرفة رأي الآخرين بشأن قضية ما، وهو ما يعرفه من ردودهم على سؤاله بوضع تلك العبارة في تغريدته.

المصري لايت