رسمياً..إنهاء ملف أزمة بكري المدينة

الخليج 365 :

قال القطاع الرياضي بنادي المريخ إنّه تم إنهاء أزمة اللاعب بكري عبد القادر بشكلٍ حاسم بعد اجتماعٍ التأم اليوم”السبت” بالمكتب التنفيذي، قضى بمعاودته للتدريبات غدًا.

وقال نائب رئيس القطاع الرياضي هيثم الرشيد في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ الاجتماع أمنّ على اعتماد اللاعب في المشاركات الأفريقية والعربية، واصفًا الجلسة بالناجحة.

وتوقّف لاعب المريخ بكري المدينة عن مزاولة نشاطه مع الفريق بعد تكوين لجنة للتحقيق معه من قبل مجلس الإدارة على خلفية ما بدر منه في مباراة الفريق أمام هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز.

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وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني قد أصدرت سابقًا قرارًا قضى بإيقاف بكري المدينة لمدة عام ونصف، قبل أنّ تلغي لجنة الاستئنافات القرار في الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أنّ يعاود اللاعب الشهير بـ”العقرب” التدرّب مع الفريق غدًا”الأحد”.

وفي الوقت الراهن، يخوض المريخ عددًا من التدريبات بغية الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم التنافسي رسميًا.

ويشارك المريخ في موسم 2019 ـ 2020 في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.