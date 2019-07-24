رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال يصل اديس ابا ابا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضحت مصادر أن الحلو سيجتمع بالمبعوث الأمريكي دونالد بوث، بجانب اجتماع منفصل سيعقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

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