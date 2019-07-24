القوات اليمنية المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، من التصدي لهجوم ”عنيف“ شنته ميليشيات الحوثيين الانقلابية، على مواقعها في مديرية التحيتا، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت ”ألوية العمالقة“، المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة في الحديدة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن ميليشيات الحوثيين شنّت هجومًا على مواقع القوات المشتركة، في منطقة ”الجبلية“ في مديرية التحيتا، جنوب غرب الحديدة.

وبينت أن ميليشيات الحوثيين استخدمت في الهجوم، الذي يُعد الثاني خلال 24 ساعة، مختلف الأسلحة، مؤكدة أن القوات المشتركة تصدت للهجوم، وأجبرت الحوثيين على التراجع، متكبدين خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر الموقع، أن الحوثيين انطلقوا في هجومهم من مناطق قريبة من مديرية التحيتا، سعيًا إلى التقدم صوب مواقع القوات المشتركة.

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وقالت ألوية العمالقة إن القوات المشتركة، رصدت تحركات كبيرة تقوم بها ميليشيات الحوثيين ودفعها بتعزيزات كبيرة نحو مواقع تمركزها، ”بهدف شنّ هجمات مماثلة على مواقع القوات المشتركة في أكثر من منطقة“.

خرق واضح للهدنة الأممية

في غضون ذلك، واصلت ميليشيات الحوثيين قصفها على مواقع القوات المشتركة، في مديريتي حيس، والدريهمي، جنوب وجنوب غرب مدينة الحديدة، مستخدمة قذائف مدفعية، وصواريخ ”الكاتيوشا“.

وقال مركز ألوية العمالقة الإعلامي إن الحوثيين قصفوا مقرًا للفريق الحكومي، الممثل عن الحكومة اليمنية، في لجنة تنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، بقذائف مدفعية وصاروخية، في مديرية الدريهمي، ”في خرق واضح للهدنة الأممية، والانقلاب على مخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك، الذي انعقد مؤخرًا“.