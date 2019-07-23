تعرف على أهم ما قاله نائب رئيس المجلس العسكري

قال نائب رئيس المجلس العسكري الأنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دلقو، أن المجلس ليس ضد الحكومة المدنية، وسيعمل على دعمها والوقوف خلفها لاخراج السودان إلى بر الأمان.

وأكد حميدتي لدى مخاطبته حشدا شعبيا بالخرطوم، أن المجلس العسكري لايريد أن ينفرد بالسلطة، ويسعى إلى الوصول لاتفاق عاجل مع قوى الحرية والتغيير، بمشاركة القوى السياسية الاخرى في البلاد.

واوضح قائد قوات الدعم السريع، "حميدتي"، ان المجلس العسكري ليس عدوا للمواطنيين، وان النظام السابق يستفيد من الخلافات بيننا، ودعا إلى وضع الاياد فوق بعض ومعرفة العدو الحقيقي.

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وأشار إلى أن قواته المنتشرة لشهور في الشوارع والجسور من أجل حماية المواطنين والسلطة المدنية.

واعلن الغاء مسيرة الخميس المقبل كان يعتزم تسييرها لدعم القوات المسلحة، واضاف لانسعى لتشتيت الجهود ونريد ان نكون قوة واحدة في مواجهة من يريدون العودة بالبلاد الى الوراء.

واكد حميدتي سعى المجلس العسكري لتحقيق السلام الشامل العادل في كل البلاد، مشيرا الى انه يجري اتصالات بقادة الحركات المسلحة من اجل بدء التفاوض حول عملية السلام.