قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه من غير المنصف أن تقوم الولايات المتحدة بدور الشرطي في مضيق هرمز لحماية سفن دول غنية كالسعودية والصين واليابان.
وأضاف ترامب قائلا: "نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وآمل ألا نضطر يوما لاستعمالها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وآمل ألا نضطر يوما لاستعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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