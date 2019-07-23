ترامب: نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وآمل ألا نضطر يوما لاستعمالها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه من غير المنصف أن تقوم الولايات المتحدة بدور الشرطي في مضيق هرمز لحماية سفن دول غنية كالسعودية والصين واليابان.

وأضاف ترامب قائلا: "نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وآمل ألا نضطر يوما لاستعمالها".