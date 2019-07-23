تحالف طلابي يعلن عن فعالية ثورية بجامعة الخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تحالف الحركة الطلابية عن مواكب الجامعات الحكومية والخاصة تحت مسمى (فعالية ثورية) وذلك بجامعة الخرطوم-مجمَّع الوسط، اليوم الثلاثاء استجابةً لدعوة تجمُّع المهنيين السودانيين متحفظًا في الوقت ذاته على مسارات المواكب.

وسابقًا، أغلقت السلطات الجامعات على نحوٍ مفاجئ بعيد اندلاع احتجاجات شعبية في البلاد لتردي الأوضاع الاقتصادية. والأسبوع الماضي، قررت عدد من الجامعات استئناف الدراسة بعد مرور أربع أشهر على إغلاقها.

وكشف التحالف الطلابي عن أنّ الفعالية سيشارك فيها تجمّع أساتذة الحامعات، قوى الحرية والتغيير، والتحالف الطلابي. المادة السابقة وفد الحرية والتغيير يعود من اديس اليوم… المقالة القادمة الأصم: المحاصصة السياسية مرفوضة في الفترة الانتقالية…

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