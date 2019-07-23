أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019

البرهان يشكر خادم الحرمين على استضافة (1000) حاج وحاجة من السودان

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ تتراجع عن ترحيل ﻭﻓﺪ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﺣﺪاث ﻓﺾ اعتصام القيادة العامة

مقعد رئيس الوزراء .. هل يزاحم الدقير حمدوك ؟

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع المجلس العسكري اخر التطورات فى البلاد

خبراء: التدخل الأجنبي في مفاوضات أديس أبابا غير مقبول

“الحرية والتغيير”: التفاوُض حول “الدستورية” عقب استكمال المُشاورات مع “الثورية”

نهار: قوى الحرية ليس لها الحق في توجيه إرادة الشعب

“تجمع المهنيين”: محادثات أديس أبابا ليست للمحاصصة وقسمة المناصب

حزب المؤتمر السوداني يكشف موقفه من تقديم مرشحين لمجلسي السيادة والوزراء

محلل سياسي: الجبهة الثورية استفادت من خلافات “قوى الحرية” لتغيير المعادلة السياسية

عقار: ينفي مُطالبة “الجبهة الثورية” بنصف مقاعد مجلس الوزراء

رئيس المجلس العسكري الانتقالي يصدر قراراً بمنع تصدير إناث المواشي

“اليوناميد” تسلم “13” مقر للسلطات الحكومية بدارفور

روسيا تبحث مع المجلس العسكري تطورات الأوضاع بالبلاد

مجلس الدفاع المشترك يطالب القوات بالتبليغ لنقاط التجميع خلال أسبوع

مفكر سوداني:”صفقة القرن” موجودة منذ مائة عام

النيابة العامة تضرب طوقًا من السرية على تقرير لجنة فض الاعتصام

بلاغات في مواجهة عوض الجاز على خلفية استغلاله 300 مليون دولار

أمريكا تقترح (جدة) مقرا للتفاوض بين الحركات والعسكري

خلاف حاد بمفاوضات (أديس أبابا) و(التيار) تكشف التفاصيل

حزب المؤتمر السوداني بيان حول الراهن السياسي

المؤتمر السوداني يقدر الذين رشحوا الدقير لرئاسة الوزراء

لجنة الأطباء السودانية تتهم السلطات بالتسبب في وفاة شاب تحت التعذيب

الصادق المهدي: لا مجال للمحاصصة في المستقبل

الصادق المهدي: نريد سلاما عادلا وشاملا في السودان

تجمع المهنيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

“قوى الحرية” تعلن رفضها لنتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام

سلطات سجن كوبر تكشف موقفها من أوامر الإفراج عن معتقلي النظام البائد

النيابة تقرر الإفراج عن وزير الصحة في نظام المخلوع “مأمون حميدة”

تجمع المهنيين السودانيين يرفض المحاصصات الحزبية في الحكومة الانتقالية

الحركة الإسلامية تعتزم مراجعة تجربتها خلال سنوات الحكم

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ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ: ﻟﻢ ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺸﺎورات إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻴﻦ قوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺜﻮرﻳﺔ

قوى التغيير و الجبهة الثورية تتفقان على أن يكون التمثيل بالنسب

البرهان: لا اقصاء خلال المرحلة القادمة

قوى التغيير و الجبهة الثورية تتفقان على أن يكون التمثيل بالنسب

خبير قانوني: توقعات بعودة الخلاف بين العسكري وقوى التغيير

جبريل إبراهيم: قرار إبعادي لسوء تفاهم

محلل سياسي : فض اعتصام القيادة العامة في صدارة ملفات الحكومة الجديدة

الأصم: سحب ممثل المهنيين من السيادي مفيد للتفاهم مع الجبهة الثورية

الصادق المهدي : جهات تسعى لاختطاف الثورة بإغراء ضباط للإقدام على انقلاب

جبريل إبراهيم لـ(السوداني): قرار إبعادي من أديس سوء تفاهم بسيط تمت معالجته

مصادر : مباحثات أديس أبابا بين قوى التغيير والجبهة الثورية متعثرة لهذه (…) الاسباب

قوى التغيير تؤكد على وجود توافق إيجابي بين مكوناتها بشأن إدارة الفترة الانتقالية

“الوحدات الجهادية”.. إرهاب إخواني بجامعات السودان

عثمان ميرغني يكتب : الشعب يُريد.. أربعة!!

خبير قانوني يتوقع عودة الخلاف بين المجلس العسكري وقوى التغيير لهذا السبب

جريدة لندنية : تدخل جهات عليا يوقف إبعاد رئيس «حركة العدل والمساواة» من اثيوبيا بعد اخباره بان وفد الحركة غير مرغوب فيه عقب لقاء مع رجال مخابرات قطريين

جبريل إبراهيم يكشف لـ (الانتباهة) أسباب محاولة ترحيله من أديس

مفاجأة داوية.. دولة جنوب السودان تحظر النشيد الوطني

اجتماع مهم للمكتب القيادي للتغيير بدار حزب الأمة

الثورية تطلب رئاسة دورية لمجلس الوزراء

رئيس كتلة المستقلين د. عثمان الطويل لـ(الصيحة):

لباد لـ (الإنتباهة): لا أنحاز لطرف وأعتز بانتمائي لليسار

محلل سياسي يعلق على جدوى تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم

محاولة إبعاد جبريل من التفاوض.. ما وراء الحدث؟

اسحق فضل الله يكتب السودان (المخيف) غداً ويتحدث عن ماحدث في الايام الاخيرة وماسيجرى لاحقا وعن هروب قادة الشيوعي من موكب الخميس وعن عناصر المجلس السيادي الشيوعيين الخمسة

جنوب كردفان : لجنة الاطباء تكشف عن وفاة مواطن بعد تعرضه للتعذيب في مكاتب جهاز الأمن بمدينة الدلنج

حركة جيش تحرير السودان تلتقي بالمبعوث الفرنسي

“العدل والمساواة” تطالب إثيوبيا باعتذار عن قرار ترحيل رئيس الحركة

لجنة “فض الاعتصام” تُسلّم تقريرها إلى النائب العام

مصادر تكشف ان السبب كان مائدة عشاء في السفارة القطرية .. السلطات الاثيوبية تقرر ترحيل وفد حركة العدل والمساواة وزعيمها والحركة تصدر بيانا وتدخل افريقي يعالج القضية

لجنة فض الاعتصام تسلم تقريرها للنائب العام

د. عبدالله الصادق الماحي يكتب فضيحة لجنة التحقيق الحكومية في مجزرة الاعتصام

في تصريح جديد : من القصر الجمهوري ..حميدتي يعلق على مشاركة الحركات المسلحة في المرحلة القادمة

الحارث إدريس الحارث يكتب إعادة هيكلة وزارة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي خلال المرحلة الانتقالية

مفأجاة : الجبهة الثورية تطالب بهيكلة قوى التغيير

من سيكون رئيس وزراء السودان؟ السيناريوهات والتحديات

الخرطوم(أخبار الخليج 365)