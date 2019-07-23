إستنكار واسع لعودة ندى القلعة من بوابة شهداء الثورة واستنكار لظهور صورتها بجانبهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور صورة الفنانة الجماهيرية ندى القلعة على غلاف أغنيتها الجديدة التي جاءت بعنوان (بياتو حق) بجوار صور شهداء الثورة السودانية حيث كتب أحد المعلقين قائلاً: (ي ياتو حق صورتك أعلى من الشهداء الشرفاء).

الأغنية التي أطلقتها الفنانة ندى القلعة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تشفع لها لاستعادة علاقتها بالثوار حيث علق كثيرون معبرين عن رفضهم حيث قال أحدهم :(جيتي متأخرة رفعت الأقلام وجفت الصحف موقفك باهت وكلماتك ركيكة وتعبانه ولا تمت للثورة بأي صلة لحدي هسه محايده وموقفك ما واضح صورتك وضعتيها مع أنبل ناس شهداء الثورة مكانك ليس هنا خليك بعيد متفرجه ما تحاولي تختي بصمه دفترنا خلاص اتقفل اتعلمي من غيرك وله اقول ليك كدي شوفي نانسي عجاج سعيك مشكور).

وفي السياق أكد معلقون على المكانة الكبيرة لشاعر الأغنية عبد الوهاب هلاوي لدى الشعب السوداني موضحين أن تغني الفنانة ندى القلعة بأغنية من كلماته لن تشفع لها حيث كتب أحد المتابعين قائلاً :(التحيه والتجلي للشاعر عبد الوهاب هلاوي شاعر الكلمات مشهود له بالوطنية لكن للأسف غير مقبوله من ندي القلعه وموقفا من الثوره كان شنو تسقطي انت زاتك).