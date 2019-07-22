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عبد الواحد ينفي مشاركته في مشاورات أديس أبابا

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التاريخ: 22-يوليو-2019

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عبد الواحد ينفي مشاركته في مشاورات أديس أبابا

نفت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور، مشاركتها في جلسة المشاورات التي تجري الآن بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وكان ناشطون تداولوا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات عن اتصالات وتفاهمات توصلت لها لجنة التفاوض بأديس أبابا مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودانية للانضمام إليها في مشاورات أديس أبابا.

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وقال الناطق الرسمي للحركة محمد عبد الرحمن الناير بحسب صحيفة الأخبار، إن الحركة ليست جزءاً من الجبهة الثورية، وإعلان الحرية والتغيير، ولم تعترف بالمجلس العسكري، ولم تشارك في مشاورات أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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