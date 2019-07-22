إلغاء قرار إيقاف الإجازات والأذونات بمؤسسات الحكومة

التاريخ: 22-يوليو-2019
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وجه المجلس العسكري الانتقالي أمس، أمانة مجلس الوزراء بإيقاف قراره السابق القاضي بعدم السماح لموظفي الدولة بالإجازات والأذونات الرسمية لجميع منسوبي مؤسسات الدولة.
ويُعد الموظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ مصعب محمد أحمد الحجاز بحسب صحيفة الأخبار، الموظف الوحيد بكل مؤسسات الدولة بالسودان، الذي بدأ إجراءات التقاضي في هذا الأمر وتقدم بعريضة قانونية يطلب فيها الإذن من النائب العام بفتح دعوى مدنية ضد قرار المجلس العسكري، بإيقاف الإجازات، القرار الذي أصدره نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي).
وصادق مكتب النائب العام على طلب الأستاذ ود الحجاز، ومرره للمتابعة، مما عجل بالمجلس العسكري بسحب قراره وإلغاء أمر الإيقاف.
ورأى كثيرون أن القرار يشير إلى أن البلاد تمضي نحو القانون والمؤسسية، وأن موقف مصعب يمثل كافة موظفي الخدمة المدنية، ويرجع لهم حقاً قانونياً أصيلاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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