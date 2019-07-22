حميدتي: حريصون على تعزيز السلام ومشاركة الأحزاب والحركات المسلحة

التاريخ: 22-يوليو-2019
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أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” استعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.
وبحسب صحيفة الصيحة التقى حميدتي أمس وفداً من أسرى الحركات المسلحة الذين أرج عنهم مؤخراً. وقال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان نمر محمد عبد الرحمن في تصريح نيابة عن الأسرى أن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة .
وأضاف بأن حميدتي أكد إستعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام ومشاركة الجميع في المرحلة المقبلة, وأشاد نمر بدعم ووقوف حميدتي مع أسرى الحركات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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