سلطات كوبر ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام

رفضت سلطات سجن كوبر تنفيذ أوامر نيابة الأراضي ، الخاصة بالإفراج عن بعض معتقلي النظام السابق بينهم رجل الأعمال المهندس الحاج عطا المنان إدريس ، وبروفيسور مأمون حميدة ، وكمال عبد القادر ، والوالي السابق آدم الفكي .

وبررت السلطات الخطوة بأن أمر الإفراج عن المعتقلين بيد اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري . وأن إدارة السجن خاطبت النيابة رسمياً بشأن بعض المعتقلين .

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ولفت إنتباه النيابة إلي أن قرارالإفراج بيد المجلس العسكري ، في وقت أكد فيه رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، في تصريحات سابقة أن ملف المعتقلين بيد النيابة .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، كانت نيابة الأراضي قد أمرت أمس بالإفراج عن مأمون حميدة ، إلا أن إدارة سجن كوبر رفضت تنفيذ الأمر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )