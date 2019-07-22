سلطات كوبر ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام

التاريخ: 22-يوليو-2019
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رفضت سلطات سجن كوبر تنفيذ أوامر نيابة الأراضي ، الخاصة بالإفراج عن بعض معتقلي النظام السابق بينهم رجل الأعمال المهندس الحاج عطا المنان إدريس ، وبروفيسور مأمون حميدة ، وكمال عبد القادر ، والوالي السابق آدم الفكي .
وبررت السلطات الخطوة بأن أمر الإفراج عن المعتقلين بيد اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري . وأن إدارة السجن خاطبت النيابة رسمياً بشأن بعض المعتقلين .
ولفت إنتباه النيابة إلي أن قرارالإفراج بيد المجلس العسكري ، في وقت أكد فيه رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، في تصريحات سابقة أن ملف المعتقلين بيد النيابة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، كانت نيابة الأراضي قد أمرت أمس بالإفراج عن مأمون حميدة ، إلا أن إدارة سجن كوبر رفضت تنفيذ الأمر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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