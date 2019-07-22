الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سلطات كوبر ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-يوليو-2019

12 مشاهدة

سلطات كوبر ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام

رفضت سلطات سجن كوبر تنفيذ أوامر نيابة الأراضي ، الخاصة بالإفراج عن بعض معتقلي النظام السابق بينهم رجل الأعمال المهندس الحاج عطا المنان إدريس ، وبروفيسور مأمون حميدة ، وكمال عبد القادر ، والوالي السابق آدم الفكي .

وبررت السلطات الخطوة بأن أمر الإفراج عن المعتقلين بيد اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري . وأن إدارة السجن خاطبت النيابة رسمياً بشأن بعض المعتقلين .

Advertisements

ولفت إنتباه النيابة إلي أن قرارالإفراج بيد المجلس العسكري ، في وقت أكد فيه رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، في تصريحات سابقة أن ملف المعتقلين بيد النيابة .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، كانت نيابة الأراضي قد أمرت أمس بالإفراج عن مأمون حميدة ، إلا أن إدارة سجن كوبر رفضت تنفيذ الأمر .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوبر ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا