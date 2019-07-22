تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * محاولة لإبعاد د. (جبريل) من أديس أبابا تكاد تعصف بالمفاوضات * الثورية تطالب بمنحها حق تكوين حكومات دارفور والنيل الأزرق وتسليم (البشير) للجنائية الإنتباهة: * (الثورية) تطلب رئاسة دورية لمجلس الوزراء * جبريل إبراهيم لـ(الإنتباهة): سوء تفاهم وراء محاولة ترحيلي من إثيوبيا * مشار يغادر الخرطوم إلى أديس أبابا * النائب العام يعلن عن بعض ملامح تقرير فض الاعتصام الأخبار: * الثورة المضادة تصل أديس لإفشال مفاوضات (التغيير) و(الثورية) * (الأخبار) تكشف ملابسات إبعاد جبريل.. ومبعوث أمريكي ينضم للتفاوض * إلقاء قرار إيقاف الإجازات والأذونات بمؤسسات الحكومة السوداني: * محكمة ترفض استلام ملف البشير * جبريل إبراهيم لـ(السوداني): قرار إبعادي من أديس سوء تفاهم * (الوطني) يتجه للتخلي عن دُوره للجامعات والمراكز الصحية الجريدة: * (الجريدة) تكشف أسباب قرار إبعاد (العدل والمساواة) من إثيوبيا قبل تدخل الوساطة * توجيه سعودي باستضافة (1000) حاج وحاجة من السودان Advertisements * تراجع السلطات الإثيوبية عن إبعاد جبريل إبراهيم ووفد الحركة لتدخل الوساطة الإفريقية آخر لحظة: * السلطات ترفض تنفيذ أوامر بالإفراج عن معتقلي النظام * اختراق في المفاوضات و(الثورية) تطالب بهيكلة (التغيير) * السعودية تستضيف ألف حاج بينهم اسر ضحايا الاحتجاجات الصيحة: * النائب العام يتسلم تقرير فض الاعتصام و(الصيحة) تكشف التفاصيل * احتواء أزمة بين الوساطة وجبريل بأديس وخلافات تضرب (الثورية) و(التغيير) * (العسكري): المرحلة القادمة ستشارك فيها الأحزاب والحركات المسلحة الدار: * حركة العدل والمساواة تصدر بياناً حول محاولة طرد قائدها د. جبريل إبراهيم من مفاوضات إثيوبيا * حادث مؤسف لقريب الله الشيخ البرعي ونقله إلى المستشفى * هروب شاب وفتاة بسبب العشق الممنوع والمحكمة تردعهما * داليا الياس: احترم الرجل السوداني وألفت فيه قصيدة كاملة * النائب العام يتسلم تقرير التحقيق في فض الاعتصام * خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان مجاناً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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