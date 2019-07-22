عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحافظة حماة

دوت أصوات الانفجارات في محيط مدينة مصياف بريف حماة، ناجمة عن موجة استهداف صاروخي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقالت لوسائل اعلام النظام السوري، مساء اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة.



ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أم لا.