إقبال كبير على مواد البناء بالعاصمة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الأمطار التي شهدتها العاصمة الخرطوم أول الأمس خلفت وراءها العديد من الأضرار على المنازل وبعض من المحال التجارية، بالإضافة للموسسات الخدمية من مدارس ومراكز صحية وغيرها، والمشهد العام لإقبال العديد من المواطنيين على المغالق لشراء مواد البناء، عقب هطول الأمطار مباشرة كل عام، يؤكد أن هناك خللاً ما في عمليات البناء منذ التأسيس وتكرار الصيانة بصورة مستمرة يكلف الأسر مبالغ كبيرة وأحياناً تكون هناك بعض الإصابات أو الخسائر في الأرواح، وأكد المقاول سمير رحمة الله أن طلبات الصيانة في فترة الخريف تكون بصورة أكبر من الايام العادية، خاصة في المباني المعمولة من الطوب والمونة العادية، وأشار سمير إلى ثبات أسعار الصيانة عند العمل والمقاولين منذ فترة طويلة، موضحاً أن قيمة عمل اليومية عند المقاول في بناء العادية تصل إلى (200) جنيه وعند العامل إلى (120) جنيه تبجاء من الساعة ( 8 صباحاً إلى 3 عصراً) وفي المونة الحرة ترتفع إلى (150) جنيه للعامل و(300) جنيه للمقاول وللسراميك، ترتفع أيضاً إلى (200) للعامل (350 ) للمعلم وعند الصبة الخرسانية ترتفع يومية العامل إلى ( 200) جنيه، والمعلم إلى ( 300) جنيه، وأشار سمير إلى ارتفاع طفيف في أدوات البناء، حيث وصل سعر المسطرينة إلى (25) جنيه، والمحارة (50) جنيه، والتخشينه إلى (30) جنيه والكوريك ( 200) جنيه، والطورية إلى (150) جنيه، والأزمة إلى ( 250) جنيه وسعر متر القياس إلى (100) جنيه والميزان إلى ( 200) جنيه، والشاكوش السراميك إلى (350) جنيه، والمقص إلى (3000) جنيه، وجوز الجوينتات المستخدم للمونة الحرة وصل إلى (50)ج

وأشار سمير إلى أن هذه المواد يتم استهلاكها بصورة سريعة عند تكرار عمليات استخدامها لفترة طويلة، موضحاً أن أغلب المواطنين لا يملكون هذه الأدوات (عدة الشغل) مما يزيد من أعباء المقاول، ومن جانبة كشف صاحب مغلق جاد الله مختار عن ارتفاع طفيف في أسعار المواد المستخدمة في صيانة المنازل بسبب الأمطار، وذلك من خلال ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة حركة السير في الطرق، وكشف جاد الله عن وصول (صفيحة الرملة إلى ( 5) جنيهات وصفيحة الخرسانة إلى (10) جنيهات (5) متر من الردمية الطينية إلى (500) جنيه) و(5) متر من الردمية الخرصانية الى (1500) جنيه، وكيلو الأسمنت العادي إلى ( 15) جنيه، وكيلو الأسمنت الأبيض إلى ( 20) جنيه، وكيلو الجبص إلى (10) جنيهات، بالإضافة إلى الطلب الزائد على مواد الكهرباء، حيث وصل متر السلك 2 ونص مل إلى (15) جنيه وسعر البورت إلى ( 50) جنيه والمفتاح بالإضافة إلى العلبة مابين (100/ 750 ) جنيه، وأشار جاد الله إلى أن العمل العشوائي عند المقاولين وعمال البناء يجعل المواطن في حاجة مستمرة للصيانة، وهذا الأمر يكلف أكثر من التأسيس الأول لعمليات البناء، هذا بالإضافة إلى أن هناك أضرار قد تصيب الأشخاص المتواجدين في المنزل، داعياً العمال إلى إتقان العمل بصورة جيدة